IATA готова помочь в разработке плана развития пропускной способности аэропорта Гейдар Алиев

В настоящее время ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) разрабатывает собственный бизнес-план.

Об этом в интервью Report заявил региональный вице-президент Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) в Европе Рафаэль Шварцман.

Р. Шварцман напомнил, что ранее IATA уже оказывала поддержку Азербайджану, в том числе в вопросах прогнозирования трафика для Управления воздушного движения "Азэронавигация" (AZANS) AZAL, а также в планировании маршрутной сети и парка воздушных судов для AZAL.

"IATA рассчитывает, что в бизнес-плане AZAL будут учтены международные лучшие практики и экспертные рекомендации, необходимые для эффективного внедрения современных аналитических инструментов", - подчеркнул вице-президент.

По его мнению, критически важным приоритетом для "Азербайджанских авиалиний"остается устранение ограничений терминала, который сегодня является основным "узким местом" пропускной способности Международного аэропорта Гейдар Алиев.

"Согласно исследованиям, проведенным AZAL, ограничения пропускной способности терминала начинают проявляться при достижении годового пассажиропотока на уровне около 7 млн человек. Этот порог был превышен уже в 2024 году, а по итогам 2025 года пассажиропоток превысил 7,64 млн человек. Это однозначно подтверждает, что именно терминал сегодня является ключевым фактором, ограничивающим дальнейший рост пропускной способности аэропорта", - сказал Р. Шварцман.

Для решения этих задач, по его словам, IATA рекомендует комплекс мер, соответствующих международным лучшим практикам. Во-первых, использовать Руководство IATA по проектированию и развитию аэропортов (ADRM) в качестве базового инструмента планирования, что позволяет внедрять экономически эффективные модульные решения и избегать избыточного строительства. Во-вторых, до принятия решений о масштабных капитальных инвестициях целесообразно увеличить текущую пропускную способность за счет пересмотра пассажирских потоков, оптимизации планировок и совершенствования операционных процессов.

В-третьих, по мнению Р. Шварцман, необходимо провести оценку уровня обслуживания для выявления конкретных "узких мест" и обеспечения стабильного качества сервиса. "Это имеет принципиальное значение как для пассажирского опыта, так и для сохранения репутации аэропорта. Наконец, расширение инфраструктуры должно планироваться по модульному принципу - в соответствии с реальными прогнозами трафика, что позволит минимизировать финансовые риски и избежать чрезмерного роста аэропортовых сборов, способного подорвать конкурентоспособность", - подчеркнул он.

Как заметил Р. Шварцман, реализация этих шагов позволит обеспечить высокое качество обслуживания пассажиров и подготовить аэропорт к устойчивому долгосрочному росту: " IATA приветствовала бы возможность сотрудничества с AZAL и другими заинтересованными сторонами в проведении соответствующих оценок и разработке экономически обоснованного, ориентированного на будущее плана развития пропускной способности".

