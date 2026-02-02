İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    Türkiyə və Qazaxıstan arasında 2026–2027-ci illər üzrə Əməkdaşlıq Planı imzalanıb

    • 02 fevral, 2026
    • 17:37
    Türkiyə və Qazaxıstan arasında 2026–2027-ci illər üzrə Əməkdaşlıq Planı imzalanıb

    Türkiyə və Qazaxıstanın Xarici İşlər nazirlikləri Ankarada 2026–2027-ci illər üzrə Əməkdaşlıq Planı imzalayıb.

    "Report" Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, sənəd Türkiyə-Qazaxıstan Birgə Strateji Planlaşdırma Qrupunun Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidanın və onun qazaxıstanlı həmkarı Yermek Koşerbayevin sədrliyi ilə keçirilən səkkizinci iclasının yekunlarına əsasən imzalanıb.

    Tərəflər "Türkiyə Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi ilə Qazaxıstan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi arasında 2026–2027-ci illər üzrə Əməkdaşlıq Planı"nı imzalayıblar. Bu Əməkdaşlıq Planı hər iki ölkənin Xarici İşlər nazirlikləri arasında qarşılıqlı əlaqələrin gələcək istiqamətlərini müəyyən edir.

    İclasdan sonra Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan qazaxıstanlı naziri qəbul edib. Mətbuata qapalı rejmdə keçirilən görüşdə Hakan Fidan da iştirak edib.

    МИД Турции и Казахстана согласовали приоритеты сотрудничества на 2026–2027 гг.
    Turkish, Kazakh foreign ministries sign cooperation deal

