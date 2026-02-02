МИД Турции и Казахстана согласовали приоритеты сотрудничества на 2026–2027 гг.

Министерства иностранных дел Турции и Казахстана подписали в Анкаре План сотрудничества на 2026–2027 годы.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, документ был подписан по итогам восьмого заседания Совместной группы стратегического планирования Турция–Казахстан под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана и его казахстанского коллеги Ермека Кошербаева.

План определяет дальнейшие направления взаимодействия внешнеполитических ведомств двух стран.

По завершении заседания президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял казахстанского министра. Встреча прошла в Президентском комплексе в закрытом для прессы режиме. В ней также принял участие Хакан Фидан.