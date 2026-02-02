Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана

    МИД Турции и Казахстана согласовали приоритеты сотрудничества на 2026–2027 гг.

    Другие страны
    • 02 февраля, 2026
    • 17:14
    МИД Турции и Казахстана согласовали приоритеты сотрудничества на 2026–2027 гг.

    Министерства иностранных дел Турции и Казахстана подписали в Анкаре План сотрудничества на 2026–2027 годы.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, документ был подписан по итогам восьмого заседания Совместной группы стратегического планирования Турция–Казахстан под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана и его казахстанского коллеги Ермека Кошербаева.

    План определяет дальнейшие направления взаимодействия внешнеполитических ведомств двух стран.

    По завершении заседания президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял казахстанского министра. Встреча прошла в Президентском комплексе в закрытом для прессы режиме. В ней также принял участие Хакан Фидан.

    Турция Казахстан Хакан Фидан Ермек Кошербаев Реджеп Тайип Эрдоган план сотрудничества
    Türkiyə və Qazaxıstan arasında 2026–2027-ci illər üzrə Əməkdaşlıq Planı imzalanıb
    Turkish, Kazakh foreign ministries sign cooperation deal
    Ты - Король

    Последние новости

    18:30

    Британия ввела санкции против главы МВД Ирана

    Другие страны
    18:29

    В Азербайджане доля Android на рынке планшетов за год снизилась на 18%

    ИКТ
    18:17

    Yandex потерял 32% своей рыночной доли в Азербайджане за два месяца

    ИКТ
    18:16

    Аль-Ануни: Военная эскалация в отношении Ирана "расшатает" регион

    Другие страны
    18:03

    Венгрия обратилась в Европейский суд для пересмотра запрета на импорт энергоресурсов из РФ

    Другие страны
    17:58

    Казахстан принял решение о строительстве второй АЭС

    В регионе
    17:54

    Багери: Иран не планирует передавать другим странам обогащенные ядерные материалы

    Другие страны
    17:53

    Глава ЕК и Зеленский обсудили "План процветания Украины"

    В регионе
    17:49

    В Азербайджане рыночная доля мобильных устройств за последние 7 месяцев снизилась на 54%

    ИКТ
    Лента новостей