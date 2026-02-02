İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    Təhsil eksperti: Dini dünyagörüşlər arasında fərq məktəbdə ciddi ziddiyyət yarada bilər

    Elm və təhsil
    • 02 fevral, 2026
    • 17:43
    Təhsil eksperti: Dini dünyagörüşlər arasında fərq məktəbdə ciddi ziddiyyət yarada bilər

    Təhsil eksperti Bəxtiyar Nəcəfov dini dünyagörüşlər arasında fərqin məktəbdə ciddi ziddiyət yarada biləcəyini hesab edir.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "Baku TV"nin "Aktual gündəm" verilişində açıq-saçıq və dini geyimlərin məktəb mühitinə təsiri mövzusundakı müzakirə zamanı danışıb.

    B.Nəcəfov təhsil sistemində dinin əleyhinə olduğunu da bildirib:

    "Düşünürəm ki, bu, uşaqlara qarşı təzyiqdir. Uşaqlara azad yaşamaq və düşüncə tərzi verilmir. Bəlkə uşaq böyüyəndə öz dünyagörüşünü fərqli formalaşdıracaq. Dində uşağa azad seçim verilməlidir. Təhsil almalı, dünya və dini görüşünü özü formalaşdırmalıdır. Təbii ki, müəyyən yaşa çatdıqdan sonra öz seçimini etməlidir".

    Təhsil eksperti: Dini dünyagörüşlər arasında fərq məktəbdə ciddi ziddiyyət yarada bilər

    Baku tv Aktual Gündəm dini geyimlər dində dünyagörüşü

    Son xəbərlər

    18:58

    Britaniya İranın DİN rəhbərinə sanksiya tətbiq edib

    Digər ölkələr
    18:57
    Foto

    SOCAR ilə "Yokogawa Europe B.V." şirkəti arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Energetika
    18:51

    Portuqaliya klubu yeni transferini açıqlayıb

    Futbol
    18:46

    Ənvər Əl-Ənuni: İrana qarşı hərbi eskalasiya regionu sarsıdacaq

    Digər ölkələr
    18:44

    Macarıstan Rusiya ilə bağlı Avropa Məhkəməsinə müraciət edib

    Energetika
    18:40

    "Instagram" son 2 ayda Azərbaycandakı bazar payının yarıdan çoxunu itirib

    İKT
    18:35

    Havanın temperaturu aşağı düşəcək, sulu qar, qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    18:30

    Azərbaycan və Mərakeş maliyyə əməkdaşlığının perspektivlərini müzakirə edib

    Maliyyə
    18:27

    Avropa Komissiyasının rəhbəri və Zelenski "Ukraynanın rifah planı"nı müzakirə edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti