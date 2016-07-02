Граждане Армении больше всего недовольны парламентом

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Граждане Армении более всего из органов власти не одобряют деятельность парламента.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного Gallup International Association.

Согласно опросу, 79,6% респондентов не одобряют деятельность Национального Собрания (парламента), 77,4% - правительства, а 68,3% - президента. В то же время, 26% опрошенных одобряют деятельность главы государства, 17,6% одобряют работу правительства, а 15,2% - парламента. 5% опрошенных затруднились ответить на данные вопросы.

Что касается изменения общей ситуации в Армении за последние пять лет, то 66,9% респондентов считают, что она либо частично, либо значительно ухудшилась, 8,1% респондентов увидели позитивные подвижки, а 24,2% считают, что ничего не изменилось.

Это был первый соцопрос, проведенный Gallup International Association перед предстоящими в 2017 году в Армении парламентскими выборами и нацеленный на представление общей картины в стране в преддверии избирательных процессов.

Исследование проводилось в Ереване и регионах Армении среди 1106 респондентов.