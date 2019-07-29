Граждан Туркмениcтана начали задерживать за разговоры о смерти президента

Как минимум трое граждан Туркменистана задержаны по обвинению в распространении слухов о смерти президента республики Гурбангулы Бердымухамедова. Как передает Report, об этом сообщает "Хроника Туркменистана".

По данным издания, силовые структуры в столице республики Ашхабаде и в регионах были переведены на усиленный вариант несения службы по борьбе с ложными сообщениями о смерти или плохом здоровье главы государства.

За распространение «слухов, способствующих дестабилизации обстановки в стране» задержаны сотрудник лебапского отделения «Туркментелекома», работник водного хозяйства и сотрудница жилищно-коммунального хозяйства.

Гурбангулы Бердымухамедов не появлялся на публике в течение 10 дней перед отпуском

Первое сообщение о кончине Бердымухамедова появилось в ночь на 20 июля на YouTube. К этому моменту он не появлялся на публике уже 15 дней. Позднее эту новость опровергли.

25 июля президент Туркменистана впервые появился перед телекамерами после сообщений о своей смерти.