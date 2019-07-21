СМИ: Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Как передаёт Report, об этом сообщил политолог и директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев радиостанции «Говорит Москва»со ссылкой на местный источник.

Он рассказал, что узнал об этом от туркменских бизнесменов. По их словам, работающие в спецслужбах люди сообщили, что это произошло, когда в ходе отпуска президента.

Отмечается, что Гурбангулы Бердымухамедов ушел в отпуск 15 июля.

Также о смерти политика сообщал телеграм-канал, который освещает жизнь в арабских странах. Кроме того, местный оппозиционный Youtube-канал сообщил, что президент скончался 20 июля.

Официального подтверждения или опровержения этой информации на данный момент нет.