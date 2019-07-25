Президент Туркменистана появился перед камерой впервые после слухов о его смерти - ВИДЕО

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов впервые появился перед телекамерами после сообщений о своей смерти, передает Report со ссылкой на "Фергану".

На кадрах, опубликованных на YouTube, туркменский лидер с указкой в руках рассматривает представленные ему инфраструктурные проекты застройки Ашхабада. Глава столичной администрации Шамухаммет Дурдылыев отчитался о подготовленных проектах Ашхабад-Сити, а президент высказал несколько замечаний об остановках пассажирского транспорта.

Также пресс-служба главы республики сообщила, что Г.Бердымухамедов по телефону поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения.

В конце прошлой недели в СМИ распространились сообщения, что скончался президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.