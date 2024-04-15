Граница Украины с Россией - стратегический участок, за который идут ожесточенные бои

Город Волчанск и расположенные неподалеку села Харьковской области Украины являются не только приграничной территорией, но и важным стратегическим пунктом. Именно поэтому за город и окрестности идут ожесточенные воздушные бои.

Город Волчанск и расположенные неподалеку села Харьковской области Украины являются не только приграничной территорией, но и важным стратегическим пунктом. Именно поэтому за город и окрестности идут ожесточенные воздушные бои.

Восточноевропейское бюро Report побывало в Волчанске и подготовило фоторепортаж из этого города.

Глава Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили заявил Report, что ситуация в регионе крайне тяжелая: "Жители Волчанска каждый день подвергаются авиаатакам и и артиллерийским ударам. Противник активно применяет управляемые авиабомбы, которые уничтожают всю инфраструктуру и собственность жителей. Все населенные пункты вдоль границы разрушены. В районе, население которого до войны составляло 36 тыс. человек, на данный момент осталось всего 10 тыс. человек".