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Граница Украины с Россией - стратегический участок, за который идут ожесточенные бои

Граница Украины с Россией - стратегический участок, за который идут ожесточенные бои Город Волчанск и расположенные неподалеку села Харьковской области Украины являются не только приграничной территорией, но и важным стратегическим пунктом. Именно поэтому за город и окрестности идут ожесточенные воздушные бои.
В регионе
15 апреля 2024 г. 14:25
Граница Украины с Россией - стратегический участок, за который идут ожесточенные бои

Город Волчанск и расположенные неподалеку села Харьковской области Украины являются не только приграничной территорией, но и важным стратегическим пунктом. Именно поэтому за город и окрестности идут ожесточенные воздушные бои.

Восточноевропейское бюро Report побывало в Волчанске и подготовило фоторепортаж из этого города.

Глава Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили заявил Report, что ситуация в регионе крайне тяжелая: "Жители Волчанска каждый день подвергаются авиаатакам и и артиллерийским ударам. Противник активно применяет управляемые авиабомбы, которые уничтожают всю инфраструктуру и собственность жителей. Все населенные пункты вдоль границы разрушены. В районе, население которого до войны составляло 36 тыс. человек, на данный момент осталось всего 10 тыс. человек".

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Версия на английском языке ФотоUkraine's border with Russia - PHOTO REPORTAGE
Версия на азербайджанском языке ФотоUkraynanın Rusiya ilə sərhədi - FOTOREPORTAJ

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