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    ​Госсекретарь США прибыл в Грузию

    В тбилисском международном аэропорту госсекретаря встречал министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри cегодня прибыл с однодневным визитом в Грузию. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, в тбилисском международном аэропорту госсекретаря встречал министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.

    По информации МИД Грузии, визит начнется с участия Керри в заседании комиссии Хартии стратегического партнерства между США и Грузией. После заседания госсекретарь проведет встречи с руководством Грузии. 

    Завтра утром планируется встреча госсекретаря с представителями грузинской оппозиции, после чего он вылетит из Тбилиси в Киев.

    Министр обороны Грузии Тинатин Хидашели сообщила  журналистам, что в ходе визита госсекретаря будет подписан меморандум о сотрудничестве в военной сфере между США и Грузией.

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