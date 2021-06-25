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Госдеп: На переговорах с Ираном все еще остаются серьезные вопросы

Госдеп: На переговорах с Ираном все еще остаются серьезные вопросы Соединенные Штаты обсуждали с Россией возможность расширения ядерной сделки с Ираном.
В регионе
25 июня 2021 г. 04:29
Госдеп: На переговорах с Ираном все еще остаются серьезные вопросы

Соединенные Штаты обсуждали с Россией возможность расширения ядерной сделки с Ираном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном ситуации вокруг идущих в Вене многосторонних переговоров по ядерной программе Ирана, сотрудник Госдепартамента США высокого ранга.

Один из репортеров утверждал, что Россия отвергает перспективы расширения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Ираном и попросил ведущего брифинга прокомментировать это. Однако представитель внешнеполитического ведомства США фактически не согласился с такой постановкой вопроса. "Мы провели обсуждения этого с российскими коллегами. Характеризовать их позицию я не буду. Многие страны согласились с тем, чтобы с Ираном было предпринято больше дипломатического взаимодействия с целью обсуждения спектра вопросов, в том числе региональных. И Россия была одной из сторон, выдвинувших идеи относительно того, как может выглядеть такое дипломатическое взаимодействие. Поэтому я не уверен, что полностью согласен с вашими формулировками", - заявил американский дипломат.

"Тем не менее взгляды (на этот вопрос) есть разные. Наша позиция совершенно ясна: необходимы дальнейшие обсуждения, чтобы укрепить сделку (СВПД – ред.). Опять-таки: мы настаиваем на том, что это пошло бы на пользу не только нам. Мы считаем, что это должно быть в интересах Ирана, так как у него тоже есть вопросы, которые ему захочется обсуждать за столом (переговоров)", - отметил представитель Госдепартамента.

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