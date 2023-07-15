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Горят леса в Османийе и Кахраманмараше

Горят леса в Османийе и Кахраманмараше По неизвестной причине в лесу возле села Гафарли округа Сумбас области Османия Турции начался пожар.
В регионе
15 июля 2023 г. 15:21
Горят леса в Османийе и Кахраманмараше

По неизвестной причине в лесу возле села Гафарли округа Сумбас области Османия Турции начался пожар.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, огонь быстро распространился из-за ветра.

В регион направлены пожарные бригады Лесохозяйственного управления. Предпринимаются попытки потушить пожар, в котором задействованы 2 вертолета и специальное оборудование.

Отметим, что в результате пожара, вспыхнувшего на этом же участке 3 дня назад, выгорело 3 га земли.

Сегодня также в полдень в районе Дулкадироглу города Кахраманмараш начался лесной пожар. Пожарные борются с огнем с воздуха и с земли.

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Версия на азербайджанском языке Osmaniyə və Kahramanmaraşda meşə yanır

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