Горят леса в Османийе и Кахраманмараше

По неизвестной причине в лесу возле села Гафарли округа Сумбас области Османия Турции начался пожар.

По неизвестной причине в лесу возле села Гафарли округа Сумбас области Османия Турции начался пожар.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, огонь быстро распространился из-за ветра.

В регион направлены пожарные бригады Лесохозяйственного управления. Предпринимаются попытки потушить пожар, в котором задействованы 2 вертолета и специальное оборудование.

Отметим, что в результате пожара, вспыхнувшего на этом же участке 3 дня назад, выгорело 3 га земли.

Сегодня также в полдень в районе Дулкадироглу города Кахраманмараш начался лесной пожар. Пожарные борются с огнем с воздуха и с земли.