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VoA: Десятки юристов-азербайджанцев в Иране подвергаются преследованиям

VoA: Десятки юристов-азербайджанцев в Иране подвергаются преследованиям C начала общенациональных протестов в Иране по всей стране было арестовано не менее 16 адвокатов-правозащитников, в том числе четверо недавно в провинции Восточный Азербайджан.
В регионе
14 декабря 2022 г. 14:23
VoA: Десятки юристов-азербайджанцев в Иране подвергаются преследованиям

C начала протестов в Иране по всей стране было арестовано не менее 16 адвокатов-правозащитников, в том числе недавно четверо юристов были задержаны в провинции Восточный Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на иранскую редакцию "Голоса Америки", адвокаты подвергаются преследованиям и арестам по причине намерений оказывать юридическую помощь протестующим.

Местные источники сообщают, что десятки этнических азербайджанцев-адвокатов подвергаются растущему давлению со стороны правительства за критику действий властей по жестокому подавлению демонстраций, оказанию юридической помощи арестованным во время антиправительственных выступлений. Утверждается, что коллегия адвокатов провинции Восточный Азербайджан также находится под пристальным вниманием иранского режима.

Коллегия адвокатов Восточного Азербайджана ранее приняла участие в акциях протеста в связи с убийством 22-летней Махсы Амини, задержанной иранской полицией нравов и погибшей в результате этого в сентябре.

Всего через несколько недель после того, как вспыхнули общенациональные протесты, ассоциация адвокатов сформировала "Комитет защиты" для оказания юридической помощи их арестованным участникам. Об этом объявил в середине октября азербайджанский адвокат и заместитель председателя Комиссии по правам человека коллегии адвокатов Сина Юсефи, В сообщении в социальной сети он заявил, что более 1700 человек были арестованы в связи с протестами, которые прошли в Тебризе, административном центре провинции Восточный Азербайджан.

Три дня спустя Юсефи и еще 3 адвоката были арестованы в Тебризе. В итоге они были освобождены под залог после двух-шести недель содержания под стражей.

Растущее давление на адвокатов, которые готовы оказать правовую помощь обвиняемым в участии в протестах и беспорядках в иранских судах, говорит об одном - в Иране судят и осуждают практически без оглядки на фундаментальное право человека на защиту.

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Версия на английском языке VoA: Iran protest crackdown targets dozens of Azerbaijani lawyers

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