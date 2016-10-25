Главы внешнеполитических ведомств Ирана и США стали лауреатами международной премии

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и госсекретарь США Джон Керри были признаны лауреатами премии Chatham House в этом году. Как сообщает Report, об этом говорится на официальном сайте института.

Institute of International Affairs заявил, что в этом году его члены проголосовали за Джона Керри и Мохаммада Джавада Зарифа в знак признания их важнейшей роли в достижении в 2015 году успеха на переговорах по историческому ядерному соглашению между Ираном "шестёркой".

Премия Chatham House ежегодно вручается лицу, лицам или организации, которые, по мнению экспертов Royal Institute of International Affairs (Лондон) внесли наиболее существенный вклад в улучшение международных отношений в предыдущем году.