    Главы МВД Турции и Азербайджана обсудили двустороннее взаимодействие

    В регионе
    • 28 февраля, 2026
    • 14:48
    Главы МВД Турции и Азербайджана обсудили двустороннее взаимодействие

    Министры внутренних дел Турции и Азербайджана провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Министерства внутренних дел Турции в социальной сети X.

    Отмечается, что министр Мустафа Чифтчи также провел телефонные переговоры с азербайджанским коллегой Вилаятом Эйвазовым и министром внутренних дел Ирака Абдулемиром Камилем Шаммари.

    В ходе беседы стороны обменялись мнениями по вопросам укрепления взаимодействия между ведомствами.

    Türkiyə və Azərbaycan daxili işlər nazirləri telefonla danışıb
    Interior ministers of Türkiye and Azerbaijan mull cooperation

    Лента новостей