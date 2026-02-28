Главы МВД Турции и Азербайджана обсудили двустороннее взаимодействие

Министры внутренних дел Турции и Азербайджана провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Министерства внутренних дел Турции в социальной сети X.

Отмечается, что министр Мустафа Чифтчи также провел телефонные переговоры с азербайджанским коллегой Вилаятом Эйвазовым и министром внутренних дел Ирака Абдулемиром Камилем Шаммари.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями по вопросам укрепления взаимодействия между ведомствами.