Главы МВД Турции и Азербайджана обсудили двустороннее взаимодействие
В регионе
- 28 февраля, 2026
- 14:48
Министры внутренних дел Турции и Азербайджана провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Министерства внутренних дел Турции в социальной сети X.
Отмечается, что министр Мустафа Чифтчи также провел телефонные переговоры с азербайджанским коллегой Вилаятом Эйвазовым и министром внутренних дел Ирака Абдулемиром Камилем Шаммари.
В ходе беседы стороны обменялись мнениями по вопросам укрепления взаимодействия между ведомствами.
Последние новости
15:38
По территорию Израиля Иран запустил почти 35 баллистических ракет - ОБНОВЛЕНОДругие страны
15:37
Эр-Рияд заявляет о непоколебимой поддержке соседних государств после атак ИранаДругие страны
15:33
Токаев поручил силовым ведомствам Казахстана подготовить план мер из-за ситуации вокруг ИранаДругие страны
15:31
МИД: Президент Индонезии готов содействовать диалогу между США и ИраномДругие страны
15:28
AZAL: Авиарейсы в направлении Нахчывана выполняются в штатном режимеИнфраструктура
15:26
МИД России осудил удары США и Израиля по ИрануДругие страны
15:25
AZAL приостановил полеты в Дубай, Доху, Джидду и Тель-АвивИнфраструктура
15:22
Израиль призвал своих граждан за рубежом соблюдать повышенные меры предосторожностиДругие страны
15:17