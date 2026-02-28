İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Türkiyə və Azərbaycan daxili işlər nazirləri telefonla danışıb

    Region
    • 28 fevral, 2026
    • 14:40
    Türkiyə və Azərbaycan daxili işlər nazirləri telefonla danışıb

    Türkiyə və Azərbaycan daxili işlər nazirləri telefonla danışıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyi "X" sosial media hesabında məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, nazir Mustafa Çiftçi azərbaycanlı həmkarı Vilayət Eyvazov və İraqın daxili işlər naziri Abdulemir Kamil Şemmari ilə telefon danışıqları aparıb.

    Telefon danışığı zamanı nazirliklər rasında əməkdaşlıq sahələrinin gücləndirilməsi məqsədilə fikir mübadiləsi aparılıb.

    Главы МВД Турции и Азербайджана обсудили двустороннее взаимодействие
    Interior ministers of Türkiye and Azerbaijan mull cooperation

