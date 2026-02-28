Türkiyə və Azərbaycan daxili işlər nazirləri telefonla danışıb
Region
- 28 fevral, 2026
- 14:40
Türkiyə və Azərbaycan daxili işlər nazirləri telefonla danışıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyi "X" sosial media hesabında məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, nazir Mustafa Çiftçi azərbaycanlı həmkarı Vilayət Eyvazov və İraqın daxili işlər naziri Abdulemir Kamil Şemmari ilə telefon danışıqları aparıb.
Telefon danışığı zamanı nazirliklər rasında əməkdaşlıq sahələrinin gücləndirilməsi məqsədilə fikir mübadiləsi aparılıb.
Son xəbərlər
16:09
Tokayev İran ətrafındakı gərginliklə bağlı güc strukturlarına tapşırıq veribDigər ölkələr
16:07
"Rosatom" İrandakı AES-in işinə aidiyyəti olan 90-dan çox şəxsi təxliyə edibRegion
16:00
PSJ prezidenti Vitinyanı "Real"a satmaqdan imtina edibFutbol
15:54
İranda qızlar məktəbində hava zərbələri nəticəsində 40 nəfər ölüb - YENİLƏNİBRegion
15:49
Azərbaycan banklarının xalis xarici aktivləri yanvarda 3 % artıbMaliyyə
15:46
Axios: ABŞ və İsrail İrana zərbələr zamanı hədəfləri bölüşdürübDigər
15:43
İran İsrail ərazisinə təxminən 35 ballistik raket buraxıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
15:40
XİN: İndoneziya Prezidenti ABŞ və İran arasında dialoqa kömək etməyə hazırdırDigər ölkələr
15:37