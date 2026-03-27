    Главы МИД Турции и Пакистана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    Главы МИД Турции и Пакистана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром.

    Как передает Report, об этом сообщается на странице Министерства иностранных дел Пакистана в социальной сети X.

    Отмечается, что стороны обсудили последние события в регионе Ближнего Востока. Также была подчеркнута важность диалога и продолжения дипломатических усилий для продвижения мира и стабильности. Министры договорились поддерживать тесные контакты по данному вопросу.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по городам страны. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали американские военные базы, расположенные в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд стран региона временно закрыл свое воздушное пространство. В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате атак США и Израиля.

    Эскалация на Ближнем Востоке Хакан Фидан Мухаммад Исхак Дар
    Pakistan və Türkiyənin XİN başçıları Yaxın Şərqdəki gərginliyi müzakirə ediblər
