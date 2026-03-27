Pakistan və Türkiyənin XİN başçıları Yaxın Şərqdəki gərginliyi müzakirə ediblər
- 27 mart, 2026
- 22:13
Türkiyə xarici işlər naziri Hakan Fidan ilə Pakistan Baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri Məhəmməd İshaq Dar arasında telefon danışığı olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Pakistan Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) "X"dəki hesabında məlumat paylaşılıb.
Qeyd olunub ki, tərəflər Yaxın Şərq regionundakı son hadisələri müzakirə ediblər. Həmçinin sülh, sabitliyin təşviqi üzrə dialoqun və davamlı diplomatik səylərin vacibliyi vurğulanıb. Nazirlər bu xüsusda sıx təmasda qalmaq barədə razılığa gəliblər.
Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayaraq respublikanın şəhərlərinə hava zərbələri endirib. İran da cavab olaraq İsrail ərazisinə raketlər buraxıb. Bundan əlavə, İran qüvvələri ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən hərbi bazalarına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bəzi ölkələri hava məkanını müvəqqəti bağlayıb. Həmin gün İranın Ali rəhbəri Əli Xamenei ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb.
Deputy Prime Minister/Foreign Minister, Senator Mohammad Ishaq Dar @MIshaqDar50, spoke with the Foreign Minister of Türkiye, Hakan Fidan @HakanFidan, to discuss the latest regional and international situation.— Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) March 27, 2026
