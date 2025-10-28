Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Главы МИД Турции и Пакистана обсудили дальнейшие шаги по Газе

    В регионе
    • 28 октября, 2025
    • 16:51
    Главы МИД Турции и Пакистана обсудили дальнейшие шаги по Газе

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и заместитель премьер-министра, глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак провели телефонный разговор.

    Как передает Report, об этом говорится на странице МИД Пакистана в соцсети X.

    В ходе телефонного разговора стороны обсудили ситуацию в Газе, а также следующие шаги и механизмы для достижения устойчивого мира в Палестине.

    Фидан пригласил пакистанского коллегу в Турцию для участия в запланированной на следующую неделю встрече восьми министров иностранных дел стран-партнеров, участвовавших в дипломатическом процессе по Газе в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Хакан Фидан Мухаммад Исхак Пакистан Турция сектор Газа
    Türkiyə və Pakistan XİN başçıları Qəzza ilə bağlı növbəti addımları müzakirə ediblər

    Последние новости

    17:31
    Фото
    Видео

    Артиллеристы Азербайджана и Сербии провели совместные тактические учения

    Армия
    17:26

    Азербайджан и НАТО обсудили сотрудничество в сфере разминирования

    Внешняя политика
    17:24

    Госагентство предупредило суда о штормовом ветре на Каспии

    Инфраструктура
    17:22

    В Омане откроется административное здание посольства Азербайджана

    Внешняя политика
    17:16

    На юго-востоке Москвы загорелось административное здание

    В регионе
    17:15

    MİDA завтра начнет прием заявок на льготные квартиры в трех городах - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    17:11

    Четыре человека погибли во время полицейской операции в Рио-де-Жанейро

    Другие страны
    17:08

    Выход азербайджанских страховых компаний на рынок Казахстана пока затруднен - ЭКСКЛЮЗИВ

    Финансы
    17:00

    Мухтар Бабаев выступит на Парижском форуме мира

    COP29
    Лента новостей