Главы МИД Турции и Пакистана обсудили дальнейшие шаги по Газе

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и заместитель премьер-министра, глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак провели телефонный разговор.

Как передает Report, об этом говорится на странице МИД Пакистана в соцсети X.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили ситуацию в Газе, а также следующие шаги и механизмы для достижения устойчивого мира в Палестине.

Фидан пригласил пакистанского коллегу в Турцию для участия в запланированной на следующую неделю встрече восьми министров иностранных дел стран-партнеров, участвовавших в дипломатическом процессе по Газе в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.