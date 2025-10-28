Главы МИД Турции и Пакистана обсудили дальнейшие шаги по Газе
В регионе
- 28 октября, 2025
- 16:51
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и заместитель премьер-министра, глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак провели телефонный разговор.
Как передает Report, об этом говорится на странице МИД Пакистана в соцсети X.
В ходе телефонного разговора стороны обсудили ситуацию в Газе, а также следующие шаги и механизмы для достижения устойчивого мира в Палестине.
Фидан пригласил пакистанского коллегу в Турцию для участия в запланированной на следующую неделю встрече восьми министров иностранных дел стран-партнеров, участвовавших в дипломатическом процессе по Газе в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
