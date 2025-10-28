İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Türkiyə və Pakistan XİN başçıları Qəzza ilə bağlı növbəti addımları müzakirə ediblər

    Region
    • 28 oktyabr, 2025
    • 16:31
    Türkiyə və Pakistan XİN başçıları Qəzza ilə bağlı növbəti addımları müzakirə ediblər

    Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan ilə Pakistan Baş nazirinin müavini və xarici işlər naziri Məhəmməd İshaq arasında telefon danışığı olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Pakistan Xarici İşlər Nazirliyinin "X" hesabında paylaşım edilib.

    Bildirilib ki, tərəflər telefon danışığı zamanı Qəzzadakı vəziyyəti, həmçinin Fələstində davamlı sülhün əldə olunması üçün atılacaq növbəti addımlar və mexanizmləri müzakirə ediblər.

    H.Fidan pakistanlı həmkarını BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində Qəzza məsələsi üzrə aparılan diplomatik prosesdə iştirak etmiş tərəfdaş ölkələrin səkkiz xarici işlər nazirinin gələn həftə keçiriləcək görüşünə qatılmaq üçün Türkiyəyə dəvət edib.

    Türkiyə Qəzza Pakistan Hakan Fidan
    Главы МИД Турции и Пакистана обсудили дальнейшие шаги по Газе

