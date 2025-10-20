Главы МИД Турции и Греции обсудили вопросы межрегиональной безопасности

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился в Люксембурге со своим греческим коллегой Йоргосом Герапетритисом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Турции.

Встреча проходила на полях заседания министров иностранных дел Совета стран Евросоюза по теме "Межрегиональная безопасность и связь".

Министры также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.