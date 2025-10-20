Türkiyə və Yunanıstan XİN başçıları görüşüb
Region
- 20 oktyabr, 2025
- 19:10
Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Lüksemburqda yunanıstanlı həmkarı Giorgos Qerapetritislə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Tərəflər Avropa İttifaqı Şurasının "Regionlararası təhlükəsizlik və əlaqə" mövzusunda keçirilən xarici işlər nazirlərinin iclası çərçivəsində bir araya gəliblər.
Nazirlər qarşılıqlı maraq doğuran məsələləri müzakirə ediblər.
