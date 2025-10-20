İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    Region
    • 20 oktyabr, 2025
    • 19:10
    Türkiyə və Yunanıstan XİN başçıları görüşüb

    Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Lüksemburqda yunanıstanlı həmkarı Giorgos Qerapetritislə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Tərəflər Avropa İttifaqı Şurasının "Regionlararası təhlükəsizlik və əlaqə" mövzusunda keçirilən xarici işlər nazirlərinin iclası çərçivəsində bir araya gəliblər.

    Nazirlər qarşılıqlı maraq doğuran məsələləri müzakirə ediblər.

    Главы МИД Турции и Греции обсудили вопросы межрегиональной безопасности

