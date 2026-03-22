    Главы МИД Ирана и Омана обсудили обострение ситуации в регионе

    • 22 марта, 2026
    Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Исламской Республики Иран Аббасом Арагчи и его оманским коллегой Бадром Аль-Бусаиди, в ходе которого стороны обсудили напряженность в регионе.

    Как сообщает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Министерство иностранных дел Ирана.

    Отмечается, что в ходе беседы Бадру Аль-Бусаиди была разъяснена позиция Ирана в связи с атаками США и Израиля.

    Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули важность продолжения консультаций.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд стран региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

    Аббас Арагчи Эскалация на Ближнем Востоке
    İran və Omanın XİN rəhbərləri bölgədəki gərginliyi müzakirə ediblər
    Iran and Oman foreign ministers discuss regional tensions
    Завтра в Баку ожидается переменная облачность, в регионах — дожди и снег

    Али Мусави: Ормузский пролив открыт для всех, кроме США и Израиля

    Автовокзалы Азербайджана перешли на усиленный режим работы в праздничные дни

    Бакинский аэропорт признан лучшим в Центральной Азии и СНГ

    Делегация Азербайджана прибыла в Тбилиси на похороны патриарха Илии II

    Почти 3 тыс. человек эвакуированы из Ирана в Азербайджан

    В Азербайджане за сутки изъято более 40 кг наркотиков

    Установлены личности пострадавших при взрыве в Сумгайыте - ОБНОВЛЕНО - 2

