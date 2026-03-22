Главы МИД Ирана и Омана обсудили обострение ситуации в регионе

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Исламской Республики Иран Аббасом Арагчи и его оманским коллегой Бадром Аль-Бусаиди, в ходе которого стороны обсудили напряженность в регионе.

Как сообщает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Министерство иностранных дел Ирана.

Отмечается, что в ходе беседы Бадру Аль-Бусаиди была разъяснена позиция Ирана в связи с атаками США и Израиля.

Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули важность продолжения консультаций.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд стран региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.