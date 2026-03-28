Мирзоян и Арагчи обсудили возможные шаги по деэскалации на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и глава МИД Ирана Сейед Аббас Арагчи провели телефонный разговор.

Об этом сообщает Report со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Армении.

В министерстве отметили, что стороны обменялись мнениями по поводу последних событий на Ближнем Востоке, а также обсудили возможные пути урегулирования ситуации.

Кроме того, министры затронули ряд гуманитарных вопросов и тем, находящихся в многосторонней повестке.