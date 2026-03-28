Мирзоян и Арагчи обсудили возможные шаги по деэскалации на Ближнем Востоке
В регионе
- 28 марта, 2026
- 17:24
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и глава МИД Ирана Сейед Аббас Арагчи провели телефонный разговор.
Об этом сообщает Report со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Армении.
В министерстве отметили, что стороны обменялись мнениями по поводу последних событий на Ближнем Востоке, а также обсудили возможные пути урегулирования ситуации.
Кроме того, министры затронули ряд гуманитарных вопросов и тем, находящихся в многосторонней повестке.
Последние новости
17:46
Дорожная полиция обеспечивает безопасность на дорогах в условиях затяжных дождейВнутренняя политика
17:44
КСИР: Сбит американский истребитель F-16 и БПЛАВ регионе
17:38
Фото
В Хачмазе из-за ливней подтоплены более 500 частных домов и хозяйствПроисшествия
17:33
Оманский порт Салала приостановил работу после атаки БПЛА - ОБНОВЛЕНОДругие страны
17:24
Мирзоян и Арагчи обсудили возможные шаги по деэскалации на Ближнем ВостокеВ регионе
17:21
Видео
"Ученый", предавший Азербайджан: Истинное лицо Игбала Абилова и те, кто стоит за нимВнутренняя политика
17:13
Лихачев: Ситуация на площадке АЭС "Бушер" в Иране продолжает ухудшатьсяВ регионе
16:53
Катар и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороныДругие страны
16:50