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Главу Минюста Армении также отправят в отставку

Главу Минюста Армении также отправят в отставку Министр юстиции Армении Рустам Бадасян скорее всего также покинет свой пост
В регионе
24 ноября 2020 г. 11:25
Главу Минюста Армении также отправят в отставку
Министр юстиции Армении Рустам Бадасян скорее всего также покинет свой пост. Как передает Report, об этом пишет во вторник армянская газета "Грапарак".

Как отмечает издание, в числе кандидатов на пост министра был бывший замначальника полиции Армении Ованес Кочарян, однако он от подобного предложения отказался.

"В настоящее время власти выбирают между двумя женщинами – бывшей замминистра юстиции, ныне советником премьера Анной Вардапетян и действующим заместителем министра Кристине Григорян", - отмечает "Грапарак".

Рустам Бадасян был назначен министром юстиции Армении 19 июня 2019 года.

Напомним, что премьер-министр Армении в своем выступлении в парламенте заявил о грядущих кадровых реформах в правительстве. Уже подали в отставку министр иностранных дел Зохраб Мнацаканян, глава МЧС Феликс Цолакян, министр труда и социальных дел Заруи Батоян, министр обороны Давид Тоноян, а также министр науки, образования и культуры Араик Арутюнян.

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