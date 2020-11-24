Главу Минюста Армении также отправят в отставку

Как отмечает издание, в числе кандидатов на пост министра был бывший замначальника полиции Армении Ованес Кочарян, однако он от подобного предложения отказался.

"В настоящее время власти выбирают между двумя женщинами – бывшей замминистра юстиции, ныне советником премьера Анной Вардапетян и действующим заместителем министра Кристине Григорян", - отмечает "Грапарак".

Рустам Бадасян был назначен министром юстиции Армении 19 июня 2019 года.

Напомним, что премьер-министр Армении в своем выступлении в парламенте заявил о грядущих кадровых реформах в правительстве. Уже подали в отставку министр иностранных дел Зохраб Мнацаканян, глава МЧС Феликс Цолакян, министр труда и социальных дел Заруи Батоян, министр обороны Давид Тоноян, а также министр науки, образования и культуры Араик Арутюнян.