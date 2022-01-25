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Главой ЦИК Казахстана назначен Нурлан Абдиров

Главой ЦИК Казахстана назначен Нурлан Абдиров Председателем Центральной избирательной комиссии Казахстана назначен Нурлан Абдиров.
В регионе
25 января 2022 г. 10:26
Главой ЦИК Казахстана назначен Нурлан Абдиров

Председателем Центральной избирательной комиссии Казахстана назначен Нурлан Абдиров.

Как передает Report со ссылкой на Zakon.kz, соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

Абдиров с 2005-2009 годы занимал пост заместителя секретаря Совета безопасности страны.

10.16

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Казахстана Берик Имашев освобожден от занимаемой должности.

Как передает Report со ссылкой на zakon.kz, соответствующий указ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Имашев занимал эту должность с 2016 года, и был переизбран с сентября 2021 года.

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Версия на английском языке Nurlan Abdirov appointed head of Kazakhstan CEC
Версия на азербайджанском языке Tokayev Nazarbayevin daha bir qohumunu işdən çıxarıb

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