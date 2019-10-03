Главы МИД стран СНГ обсудят в Ашхабаде актуальные вопросы сотрудничества

В Ашхабаде 10 – 11 октября 2019 года состоятся заседания Совета министров иностранных дел и Совета глав государств Содружества Независимых Государств, передает Report со ссылкой на пресс-службу исполкома СНГ.

Главы МИД стран СНГ 10 октября намерены обменяться мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в формате СНГ, а также принять программу действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств – участников СНГ. Также министры рассмотрят вопросы о проведении Игр стран СНГ, обеспечения информационной безопасности государств – участников СНГ, создании Совместной (объединенной) системы связи вооруженных сил, борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Министры предварительно согласуют ряд документов, вносимых на рассмотрение президентов: проект Обращения глав государств – участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также документы, регламентирующие, в частности, сотрудничество в противодействии коррупции, борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, развитии информационного обмена между компетентными органами в сфере безопасности и правопорядка в вопросах борьбы с преступностью.

Ожидается, что 11 октября заседание Совета глав государств СНГ начнется с обмена мнениями о взаимодействии в рамках организации и обсуждения вопроса о председательстве в СНГ в 2020 году.