​Глава Туркменистана прервал визит в Турцию

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов досрочно завершил в среду официальный визит в Турецкую Республику в связи с ухудшением самочувствия своей матери Огулабат Бердымухамедовой и вернулся на родину.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Туркменское телевидение.

Другие подробности не приводятся.

Глава Туркменистана отбыл с официальным визитом в Анкару накануне. В тот же день состоялись его переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В среду, во второй день визита, Бердымухамедов должен был принять участие в Стамбуле в международном инвестиционном форуме.