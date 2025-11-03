Глава турецкой партии: "Красная линия" в отношениях с Арменией — это Азербайджан

"Красной линией" Турции в отношениях с Арменией является Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Партии великого единства Турции Мустафа Дестиджи на брифинге в ходе своего визита в Баку.

"О нормализации отношений между Турцией и Арменией можно говорить только после того, как Ереван полностью выполнит свои обязательства перед Азербайджаном", - подчеркнул политик.

Он также отметил важность Зангезурского коридора: "Отсутствие сухопутного сообщения между Нахчываном и основной территорией Азербайджана - это разрыв связей внутри тюркского мира. Поэтому открытие коридора крайне важно и содержит хорошие перспективы также для Армении".

Дестиджи отметил, что Зангезурский коридор представляет интерес и для таких стран, как США, Китай и Иран.