İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Partiya sədri: Türkiyənin Ermənistanla münasibətində "qırmızı xətti" Azərbaycandır

    Region
    • 03 noyabr, 2025
    • 11:09
    Partiya sədri: Türkiyənin Ermənistanla münasibətində qırmızı xətti Azərbaycandır
    Mustafa Destici

    Türkiyənin Ermənistanla münasibətində "qırmızı xətti" Azərbaycandır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Böyük Birlik Partiyasının sədri Mustafa Destici Azərbaycana səfəri çərçivəsində keçirdiyi mətbuat brifinqində deyib.

    "Ermənistan Azərbaycanla olan şərtlərini tamamilə yerinə yetirdikdən sonra Türkiyə-Ermənistan münasibətlərindən danışmaq olar",- o bildirib.

    Partiya sədri Zəngəzur dəhlizinin vacibliyinə də diqqət çəkib: "Naxçıvanla Azərbaycanın əsas hissəsinin quru əlaqəsinin olmaması Türk dünyasında bir bağ qopması deməkdir. Bu mənada, dəhliz son dərəcə vacibdir və Ermənistan üçün də yaxşı vədlər ehtiva edir".

    O, Zəngəzur dəhlizinin ABŞ, Çin, İran kimi ölkələr üçün də əhəmiyyətli olduğunu qeyd edib.

    Türkiyə Ermənistan Zəngəzur dəhlizi Naxçıvan
    Глава турецкой партии: "Красная линия" в отношениях с Арменией — это Азербайджан
    Turkish party leader: Azerbaijan 'red line' in relations with Armenia

    Son xəbərlər

    12:00

    II Qareginin qardaşı və qardaşı oğlunun həbsi ilə bağlı məhkəməyə müraciət edilib

    Region
    11:57

    Azərbaycanda mobil cihazların bazar payı son 4 ayda 40 % azalıb

    İKT
    11:54

    "Xiaomi" son 5 ayda Azərbaycanın mobil cihaz bazarındakı payının 32 %-ni itirib

    İKT
    11:53

    ABŞ və Cənubi Koreya müdafiə nazirlərinin görüşü keçiriləcək

    Digər ölkələr
    11:53

    Ramiz Mehdiyevin keçmiş köməkçisi Eldar Əmirov həbs edilib

    Hadisə
    11:53

    Azərbaycanlı voleybolçu: "İslamiadada mükafat qazanmaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik"

    Komanda
    11:50
    Foto

    Qars, Ərzurum və İğdırdan olan jurnalistlər Qarabağa səfər ediblər

    Qarabağ
    11:45

    Həbs olunan icra başçısının müavininin nədə ittiham olunduğu açıqlanıb

    Hadisə
    11:39
    Foto

    Qarabağ Universitetində Vətən müharibəsi qaziləri tələbələrlə görüşüb

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti