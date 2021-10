Глава Пентагона заявил, что США готовы укреплять обороноспособность Грузии

Вашингтон намерен содействовать расширению возможностей Грузии в сфере обороны, а также ее сближению с Западом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава Пентагона Ллойд Остин сообщил в Twitter в воскресенье.

Министр обороны США отметил, что его самолет приземлился в республике. "США привержены помощи Грузии в укреплении ее обороноспособности и содействию ее евроатлантической интеграции, и я с нетерпением ожидаю встреч здесь", - добавил он.

По данным военного ведомства, во время поездки в Грузию Остин встретится с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и министром обороны Джуаншером Бурчуладзе.