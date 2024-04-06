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Глава Минздрава Армении допрошена в рамках "ковидного дела"

Глава Минздрава Армении допрошена в рамках "ковидного дела" Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян была допрошена в Антикоррупционном комитете в рамках "коронавирусного дела".
В регионе
6 апреля 2024 г. 10:37
Глава Минздрава Армении допрошена в рамках ковидного дела

Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян была допрошена в Антикоррупционном комитете в рамках "коронавирусного дела".

Как передает Report, об этом сообщает издание "Жоговурд".

Сообщается, что она была допрошена в качестве свидетеля.

Ранее был допрошен ее предшественник Арсен Торосян, после чего следствие зашло в тупик.

Предварительное следствие завершится в ближайшее время.

Напомним, что по нашумевшему "коронавирусному делу" под стражу сроком на 2 месяца были заключены вице-мэр Еревана, бывший замминистра здравоохранения Армении Геворг Симонян, глава клиники "Медлайн" Бабкен Шаумян и замдиректора этой клиники Лилия Овакимян.

Симоняна обвиняли в том, что в 2020-2022 годах он не выполнил свои служебные обязательства, будучи назначенным ответственным за реализацию госпрограммы по предотвращению распространения, контролю и лечению коронавирусной инфекции. Позже он был освобожден. На программу из Резервного фонда госбюджета было выделено 26 млрд драмов (около 65 млн долларов). Также был утвержден список медучреждений, которые получали от государства компенсацию за услуги по диагностике, лечению и выявлению COVID-19. В их числе была также клиника "Медлайн", директор которой обвиняется в подделке историй болезни 385 пациентов, проходивших лечение в медцентре и хищении средств. Следствие обвиняет обоих в нанесении ущерба государству.

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