    Папоян заявил о снижении цен на бензин после импорта топлива из Азербайджана

    В регионе
    • 22 января, 2026
    • 22:44
    Папоян заявил о снижении цен на бензин после импорта топлива из Азербайджана

    Министр экономики Армении Геворг Папоян заявил о снижении цен на бензин в стране после начала поставок нефтепродуктов из Азербайджана.

    Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице политика в Facebook.

    По его словам, снижение стоимости бензина составило около 15%.

    "Цена бензина: начало декабря - 510 драмов/л (около 2 манатов 30 гяпиков - ред.), сейчас - 430 драмов/л (около 1 маната 93 гяпиков - ред.). Разница - 80 драмов/л или −15,7%.

    Цена дизельного топлива: начало декабря - 480 драмов/л, сейчас - 410 драмов/л, разница - 70 драмов/л или −14,6%", - написал Папоян.

    Он отметил, что одна из крупных сетей автозаправочных станций Армении, которая также приобрела нефтепродукты азербайджанского происхождения, в ближайшие дни начнет их продажу по более низким ценам.

    Ранее глава Минэкономики Армении рассказал в эфире общественного телевидения о первых экономических результатах мирного процесса с Азербайджаном.

    Напомним, что 9 января Азербайджан отправил в Армению вторую партию нефтепродуктов, а 11 января - третью.

    Геворг Папоян Армения Азербайджан бензин
    Ermənistanın iqtisadiyyat naziri ölkədə benzinin qiymətinin ucuzlaşdığını açıqlayıb

