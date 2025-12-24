Глава Минэкономики Армении рассказал о цене на бензин из Азербайджана

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    • 24 декабря, 2025
    • 17:33
    Министр экономики Армении Геворг Папоян считает положительным моментом, что азербайджанский бензин на армянском рынке будет продаваться по более низкой цене.

    Как сообщает Report, об этом Папоян заявил в видеообращении, опубликованном на своей странице в соцсетях.

    "Только что увидел в прессе публикацию о том, что бензин премиум-класса из Азербайджана будет продаваться по цене 430 драмов за литр ($1,13 - ред.), в то время как цена такого бензина в нашей стране обычно составляет 500-520 драмов ($1,32-1,37 - ред.). Т.е. он будет продаваться по более низкой цене, что хорошо", - отметил он.

    По словам министра, армянские власти не намерены навязывать гражданам какое топливо покупать.

    "Конечно, я также увидел записи некоторых граждан о том, что они не собираются покупать этот бензин. Дорогие граждане, вы свободны. Наша цель заключается в том, чтобы вы могли свободно выбирать и покупать тот бензин, который хотите", - отметил Папоян.

    Он подчеркнул, что задача государства состоит в обеспечении рынка широким ассортиментом и бесперебойными поставками.

    "Задача государства - обеспечить разнообразие, стабильные маршруты поставок, доступность бензина и других товаров, высокое качество и отсутствие обмана с объемами. Все остальное - уже на ваше усмотрение", - добавил министр.

    Отметим, что на минувшей неделе Армения получила первую партию бензина из Азербайджана - 22 вагона-цистерна с бензином марки AИ-95 общим объемом около 1,3 тыс. тонн. Поставка нефтепродуктов из Азербайджана в Армению осуществляется на коммерческой основе.

    Erməni nazir: Azərbaycan benzininin ölkəmizdə daha ucuz qiymətə satılacağı müsbət məqamdır
    Armenian minister welcomes lower price of Azerbaijani gasoline

