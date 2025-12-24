Глава Минэкономики Армении рассказал о цене на бензин из Азербайджана

Министр экономики Армении Геворг Папоян считает положительным моментом, что азербайджанский бензин на армянском рынке будет продаваться по более низкой цене.

Как сообщает Report, об этом Папоян заявил в видеообращении, опубликованном на своей странице в соцсетях.

"Только что увидел в прессе публикацию о том, что бензин премиум-класса из Азербайджана будет продаваться по цене 430 драмов за литр ($1,13 - ред.), в то время как цена такого бензина в нашей стране обычно составляет 500-520 драмов ($1,32-1,37 - ред.). Т.е. он будет продаваться по более низкой цене, что хорошо", - отметил он.

По словам министра, армянские власти не намерены навязывать гражданам какое топливо покупать.

"Конечно, я также увидел записи некоторых граждан о том, что они не собираются покупать этот бензин. Дорогие граждане, вы свободны. Наша цель заключается в том, чтобы вы могли свободно выбирать и покупать тот бензин, который хотите", - отметил Папоян.

Он подчеркнул, что задача государства состоит в обеспечении рынка широким ассортиментом и бесперебойными поставками.

"Задача государства - обеспечить разнообразие, стабильные маршруты поставок, доступность бензина и других товаров, высокое качество и отсутствие обмана с объемами. Все остальное - уже на ваше усмотрение", - добавил министр.

Отметим, что на минувшей неделе Армения получила первую партию бензина из Азербайджана - 22 вагона-цистерна с бензином марки AИ-95 общим объемом около 1,3 тыс. тонн. Поставка нефтепродуктов из Азербайджана в Армению осуществляется на коммерческой основе.