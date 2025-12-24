İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu

    Erməni nazir: Azərbaycan benzininin ölkəmizdə daha ucuz qiymətə satılacağı müsbət məqamdır

    Region
    • 24 dekabr, 2025
    • 17:43
    Erməni nazir: Azərbaycan benzininin ölkəmizdə daha ucuz qiymətə satılacağı müsbət məqamdır
    Gevork Papoyan

    Ermənistanın iqtisadiyyat naziri Gevork Papoyan Azərbaycan benzininin Ermənistan bazarında daha ucuz qiymətə satılacağını müsbət məqam hesab edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Papoyan sosial şəbəkədə paylaşdığı videomüraciətdə deyib.

    "Elə indicə mətbuatda Azərbaycandan premium sinif benzinin 430 drama (1,13 ABŞ dolları - red.) satılacağı barədə məlumat gördüm, halbuki ölkəmizdə belə benzinin qiyməti adətən 500-520 dram (1,32-1,37 ABŞ dolları - red.) təşkil edir. Yəni o, daha aşağı qiymətə satılacaq ki, bu da yaxşı haldır", - o qeyd edib.

    Ermənistan Azərbaycan benzin
    Глава Минэкономики Армении рассказал о цене на бензин из Азербайджана

    Son xəbərlər

    17:53

    Qarabağ Dirçəliş Fondunun Müşahidə Şurası növbəti ilin büdcəsini müzakirə edib

    Daxili siyasət
    17:51

    Küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edilib

    İnfrastruktur
    17:43

    Azərbaycan Prezidenti: Son illərin tarixində ən böyük ədalətsizliklə biz üzləşmişdik

    Daxili siyasət
    17:43

    Erməni nazir: Azərbaycan benzininin ölkəmizdə daha ucuz qiymətə satılacağı müsbət məqamdır

    Region
    17:41

    Prezident: Ermənistana sanksiyalar tətbiq edilsəydi, əlbəttə, o, işğala son qoyardı

    Xarici siyasət
    17:39

    İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının binası təmirdən sonra yenidən istifadəyə verilib

    Mədəniyyət
    17:30

    İlham Əliyev: Bu gün Ağdam rayonunda artıq həyat bərpa edilir

    Daxili siyasət
    17:25

    "Barselona" braziliyalı müdafiəçini transfer etmək istəyir

    Futbol
    17:25

    Dövlət başçısı: Şəhidlərimizi, Xocalı qurbanlarını, digər günahsız insanların həlak olmasını heç vaxt unuda bilmərik

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti