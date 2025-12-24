Erməni nazir: Azərbaycan benzininin ölkəmizdə daha ucuz qiymətə satılacağı müsbət məqamdır
Region
- 24 dekabr, 2025
- 17:43
Ermənistanın iqtisadiyyat naziri Gevork Papoyan Azərbaycan benzininin Ermənistan bazarında daha ucuz qiymətə satılacağını müsbət məqam hesab edir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Papoyan sosial şəbəkədə paylaşdığı videomüraciətdə deyib.
"Elə indicə mətbuatda Azərbaycandan premium sinif benzinin 430 drama (1,13 ABŞ dolları - red.) satılacağı barədə məlumat gördüm, halbuki ölkəmizdə belə benzinin qiyməti adətən 500-520 dram (1,32-1,37 ABŞ dolları - red.) təşkil edir. Yəni o, daha aşağı qiymətə satılacaq ki, bu da yaxşı haldır", - o qeyd edib.
