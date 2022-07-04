Глава МИД Украины прокомментировал возможное участие Беларуси в войне

Риск непосредственного участия Беларуси в войне на стороне России будет расти пропорционально возможным успехам российской армии на территории Украины.

Риск непосредственного участия Беларуси в войне на стороне России будет расти пропорционально возможным успехам российской армии на территории Украины.

Как передает Report со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью LB.ua.

"Во-первых, Россия уже использует белорусскую территорию. Если речь идет о белорусской армии, думаю, что этот риск будет расти пропорционально возможным успехам российской армии на территории Украины. До тех пор, пока белорусская армия будет четко понимать, что Вооруженные Силы Украины в силе им серьезно навалять, они будут всячески откладывать свое мероприятие. По состоянию на сейчас они это четко осознают», - сказал он.

Комментируя нынешнюю дипломатическую коммуникацию с Беларусью, глава МИД отметил, что "это очень-очень ограниченные контакты".

"У нас есть посол в Беларуси, у нас есть посольство в Беларуси, у них есть посольство в Киеве. Это единственные каналы общения. То есть все очень сухо-официально, но если вы думаете, что там ежедневно разрывается почтовый ящик от коммуникации, то это не так", - констатировал глава украинской дипломатии.