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Глава МИД Украины: Москва требует от Украины неприемлемых уступок

Глава МИД Украины: Москва требует от Украины неприемлемых уступок "Москва требует от Украины неприемлемых уступок. Это бред! Иногда они даже не могут объяснить, что имеют в виду".
В регионе
24 марта 2022 г. 15:13
Глава МИД Украины: Москва требует от Украины неприемлемых уступок

"Москва требует от Украины неприемлемых уступок. Это бред! Иногда они даже не могут объяснить, что имеют в виду".

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанской газете El Pais.

По словам главы МИД, Украину интересуют всего три вещи: "Это - гарантии безопасности, признание территориальной целостности в пределах Крыма и Донбасса и прекращение огня, а также вывод вражеских войск. Серьезного прогресса по каким-то важным и принципиальным вопросам до сих пор нет".

По словам Кулебы, гарантии безопасности Украина должна получить не только от России, но и от других стран. И Россия, говорит министр, на это согласилась.

Все согласованные между сторонами вопросы должны быть юридически подкреплены и ратифицированы парламентом. По этому поводу Украина ведет переговоры с США, Британией, Германией, Францией и Турцией.

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Версия на английском языке FM: Moscow demanding unacceptable concessions from Ukraine
Версия на азербайджанском языке Ukrayna XİN başçısı: "Moskva bizdən qəbul edilməz güzəştlər istəyir”

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