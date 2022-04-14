Чавушоглу: Противоречивые заявления российской стороны мешают положительному ходу дискуссий

“По мере того, как проблема в Украине затягивается, ее решение становится все сложнее”.

“По мере того, как проблема в Украине затягивается, ее решение становится все сложнее”.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

“Мы видим пользу наших инициатив. Встреча в Стамбуле была, как говорят обе стороны, самой плодотворной дискуссией. Обсуждения в онлайн-формате продолжаются. Проводится обмен мнениями по важным вопросам. Но то, что произошло в Буче и Ирпене, изменило ситуацию. Противоречивые заявления российской стороны мешают положительному ходу дискуссий”, - сказал он.