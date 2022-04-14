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Чавушоглу: Противоречивые заявления российской стороны мешают положительному ходу дискуссий

Чавушоглу: Противоречивые заявления российской стороны мешают положительному ходу дискуссий “По мере того, как проблема в Украине затягивается, ее решение становится все сложнее”.
В регионе
14 апреля 2022 г. 12:29
Чавушоглу: Противоречивые заявления российской стороны мешают положительному ходу дискуссий

“По мере того, как проблема в Украине затягивается, ее решение становится все сложнее”.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

“Мы видим пользу наших инициатив. Встреча в Стамбуле была, как говорят обе стороны, самой плодотворной дискуссией. Обсуждения в онлайн-формате продолжаются. Проводится обмен мнениями по важным вопросам. Но то, что произошло в Буче и Ирпене, изменило ситуацию. Противоречивые заявления российской стороны мешают положительному ходу дискуссий”, - сказал он.

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Версия на английском языке Turkish FM: Ukraine problem getting harder to solve
Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN başçısı: “Ukraynada problem uzandıqca həlli çətinləşir”

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