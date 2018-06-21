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    Глава МИД Турции: Меня порой путают с Эльмаром Мамедъяровым

    На собраниях задают вопросы, касающиеся Азербайджана

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ "Мы похожи внешне с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, отчего нас порой путают".

    Как сообщает Report со ссылкой на gazetevatan, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, рассказывая об отношениях с зарубежными коллегами.

    "В странах Латинской Америки, Персидского залива есть те, кого мы называем brother (брат). Мы похожи внешне с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, отчего нас порой путают. На собраниях задают вопросы, касающиеся Азербайджана. Раньше я думал, что эти вопросы задают потому, что я турок. Однако потом я узнал, что меня путают с Эльмаром. Ему тоже в самолете задавали вопросы о Турции. У нас прекрасные отношения с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым. Китайцы очень официальные. Однако министр иностранных дел Китая уже давно называет меня brother (брат)", - подчеркнул министр.

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