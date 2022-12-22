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Глава МИД Швеции обсудит в Турции ситуацию со вступлением в НАТО

Глава МИД Швеции обсудит в Турции ситуацию со вступлением в НАТО Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём прибыл в столицу Турции Анкару, где встретится с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу на фоне противоречий в отношениях стран относительно предстоящего вступления Швеции в НАТО.
В регионе
22 декабря 2022 г. 10:53
Глава МИД Швеции обсудит в Турции ситуацию со вступлением в НАТО

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём прибыл в столицу Турции Анкару, где встретится с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу на фоне противоречий в отношениях стран относительно предстоящего вступления Швеции в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве Швеции.

"Я с нетерпением ожидаю посещения Анкары, что произойдет в самом начале моего пребывания на посту министра иностранных дел. У Швеции и Турции долгая история хороших отношений, и для будущих союзников по НАТО тем более важно развивать и углублять эти отношения", - отмечается в пресс-релизе со слов Билльстрёма.

Ведомство отметило, что у главы шведского МИД также запланирована встреча с представителями турецкого парламента. По итогам встречи глав МИД двух стран состоится совместная пресс-конференция.

В понедельник Верховный суд Швеции остановил экстрадицию из королевства по запросу Турции находящегося в изгнании журналиста Бюлента Кенеса. По словам Чавушоглу, это "крайне негативное" событие. Экстрадиция журналиста, а также людей, связанных с Рабочей партией Курдистана, является одним из нескольких требований Турции для ратификации заявки Швеции на членство в НАТО.

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Версия на английском языке Swedish foreign minister to discuss NATO accession in Turkiye

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