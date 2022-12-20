Глава МИД Швеции обсудит в Анкаре вступление королевства в НАТО

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём отправится в четверг в Анкару для переговоров. Стороны обсудят вступление королевства в НАТО.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём отправится в четверг в Анкару для переговоров. Стороны обсудят вступление королевства в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает во вторник агентство ТТ.

Ожидается, что шведского политика примет глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Билльстрём также посетит турецкий парламент.

Накануне Верховный суд Швеции остановил экстрадицию из королевства по запросу Турции находящегося в изгнании журналиста Бюлента Кенеса. По словам Чавушоглу, это "крайне негативное" событие. Экстрадиция журналиста, а также людей, связанных с Рабочей партией Курдистана, является одним из нескольких требований Турции для ратификации заявки Швеции на членство в НАТО.

Во время ноябрьского визита премьер-министра Ульфа Кристерссона в Анкару президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что чрезвычайно важно, чтобы Кенес был экстрадирован. Последний ранее получил политическое убежище в Швеции и подал заявление на получение постоянного вида на жительство. По мнению шведского Верховного суда, преступления, в которых обвиняется журналист, носят политический характер, и существует риск его преследования в Турции.