Глава МИД России провел встречу с послами стран СНГ

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ В Москве состоялась ежегодная встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с послами стран СНГ. Как сообщает Report, на встрече принял участие посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы, председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

По сообщению пресс-службы МИД РФ, участники заседания обменялись мнениями по ключевым аспектам взаимодействия на пространстве Содружества и наиболее актуальным вопросам международной повестки дня.

С.Лавров рассказал послам о внешнеполитических итогах прошедшего года. Предметно обсудили перспективы интеграционных процессов в регионе, в том числе запуск с 1 января 2015 года Евразийского экономического союза.

Была затронута проблематика ближневосточного урегулирования, военно-политическая ситуация в Сирии и Афганистане.

Особое внимание было уделено кризисным ситуациям в регионе и мире, включая положение дел на Украине и вокруг нее. Подтверждена необходимость для всех заинтересованных сторон оказывать практическую помощь Украине в этот тяжелый период ее истории для достижения прочного мира и национального согласия.