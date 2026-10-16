Глава МИД РФ на следующей неделе посетит Иран
В регионе
- 16 октября, 2026
- 11:53
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Глава МИД России Сергей Лавров 19 октября посетит Иран.
Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, в ходе визита Лаврова будет обсуждена текущая ситуация на Ближнем Востоке.
В Тегеран Лавров прибудет из Бахрейна, где 18 октября запланирован очередной раунд диалога Россия-Совет сотрудничества государств Персидского залива.
"А 19 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Тегеран с рабочим визитом. Состоятся его переговоры с министром иностранных дел Ирана (Аббас Арагчи - ред.)", - сказала она.
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