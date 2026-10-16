Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Глава МИД РФ на следующей неделе посетит Иран

    В регионе
    • 16 октября, 2026
    • 11:53
    Глава МИД РФ на следующей неделе посетит Иран

    Глава МИД России Сергей Лавров 19 октября посетит Иран.

    Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    По ее словам, в ходе визита Лаврова будет обсуждена текущая ситуация на Ближнем Востоке.

    В Тегеран Лавров прибудет из Бахрейна, где 18 октября запланирован очередной раунд диалога Россия-Совет сотрудничества государств Персидского залива.

    "А 19 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Тегеран с рабочим визитом. Состоятся его переговоры с министром иностранных дел Ирана (Аббас Арагчи - ред.)", - сказала она.

    Сергей Лавров МИД РФ Исламская Республика Иран Российская Федерация (РФ)
    Sergey Lavrov gələn həftə İrana səfər edəcək
    Russian FM Lavrov to visit Iran next week
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    15:48
    Фото
    Главы МИД Азербайджана и Шри-Ланки обсудили усиление политического диалога
    Внешняя политика
    15:48
    Фото
    Азербайджан и НАТО обсудили сотрудничество в области военного образования
    Армия
    15:38
    Стивен Джеррард может возглавить английский клуб "Рексхэм"
    Футбол
    15:37
    Евросоюз выделит 38 млн евро на проекты в Грузии, прекратит финансирование властей
    В регионе
    15:32
    Германия заключит соглашение с Nvidia о внедрении ИИ в промышленность
    Другие страны
    15:31
    В Чехии в результате взрыва пострадали три человека
    В регионе
    15:29
    Венгрия и Украина договорились вывести двусторонние отношения на новый уровень
    Другие страны
    15:24
    Сулейман Гусейнов: Операции по разминированию проводятся по установленным направлениям
    Внутренняя политика
    15:14
    Мирзиёев: SOCAR и BP проводят геологоразведочные работы на шести блоках в Устюрте
    Энергетика
    Лента новостей