Глава МИД РФ на следующей неделе посетит Иран

Глава МИД России Сергей Лавров 19 октября посетит Иран.

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в ходе визита Лаврова будет обсуждена текущая ситуация на Ближнем Востоке.

В Тегеран Лавров прибудет из Бахрейна, где 18 октября запланирован очередной раунд диалога Россия-Совет сотрудничества государств Персидского залива.

"А 19 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Тегеран с рабочим визитом. Состоятся его переговоры с министром иностранных дел Ирана (Аббас Арагчи - ред.)", - сказала она.