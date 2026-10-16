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    Sergey Lavrov gələn həftə İrana səfər edəcək

    Region
    • 16 oktyabr, 2026
    • 11:57
    Sergey Lavrov gələn həftə İrana səfər edəcək
    Sergey Lavrov

    Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov oktyabrın 19-da İrana səfər edəcək.

    "Report" Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Lavrovun səfəri zamanı Yaxın Şərqdəki mövcud vəziyyət müzakirə olunacaq.

    Sergey Lavrov Mariya Zaxarova İran İslam Respublikası Rusiya Federasiyası
    Глава МИД РФ на следующей неделе посетит Иран
    Russian FM Lavrov to visit Iran next week
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