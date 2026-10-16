Sergey Lavrov gələn həftə İrana səfər edəcək
Region
- 16 oktyabr, 2026
- 11:57
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Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov oktyabrın 19-da İrana səfər edəcək.
"Report" Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova bildirib.
Onun sözlərinə görə, Lavrovun səfəri zamanı Yaxın Şərqdəki mövcud vəziyyət müzakirə olunacaq.
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