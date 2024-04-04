Глава МИД Ирана возложил на США ответственность за продолжение кризиса в Газе

Соединенные Штаты, оказывая поддержку Израилю, виновны в продолжении кризиса в секторе Газа и препятствуют его прекращению.

Соединенные Штаты, оказывая поддержку Израилю, виновны в продолжении кризиса в секторе Газа и препятствуют его прекращению.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян по случаю Дня Иерусалима.

"Совершенно очевидно, что именно США виновны в продолжении войны [в секторе Газа] и препятствуют ее прекращению", - приводятся слова министра в заявлении, размещенном в Telegram-канале МИД исламской республики.

Абдоллахиян сообщил о проведении обширных консультаций с правительствами некоторых мусульманских стран, генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич по поводу гуманитарной ситуации в Газе. В ходе переговоров, указал глава МИД, "подчеркивалась приоритетность оказания гуманитарной помощи [анклаву] и необходимость остановить войну". "Мы видели, как генсек ООН и глава МККК предпринимали важные шаги в этом направлении, но из-за того, что Белый дом и правительства некоторых стран Запада действовали рука об руку с израильскими властями, эти гуманитарные усилия пока не достигли желаемого результата", - заключил министр.

День Иерусалима отмечается в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан. В 2024 году этот день выпал на 5 апреля. Учрежден основателем исламской республики аятоллой Рухоллой Мусави Хомейни в знак солидарности с Палестиной.