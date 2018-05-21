Глава МИД Ирана раскритиковал дипломатическую политику США

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Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в понедельник раскритиковал дипломатическую политику американской администрации, заявив, что она "продиктована группами с особыми интересами".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, ранее в понедельник госсекретарь США Майк Помпео выступил с программной речью, изложив список из 12-ти требований к Ирану после одностороннего выхода Вашингтона из международных договоренностей по иранскому атому.

"Американское дипломатическое притворство — попросту возвращение к старым привычкам. Оно, попавшее под иллюзии и провалившуюся политику, обусловленную коррупционными группами с особыми интересами, повторяет те же самые неправильные решения… Иран, в то же время, работает с партнерами над решениями по СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий — ред.)", — написал Зариф на своей странице в Twitter.