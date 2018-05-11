Глава МИД Ирана посетит Москву для консультаций по ядерной сделке

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Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф посетит 14 мая Москву для консультаций по ядерной сделке. Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в иранском дипведомстве.

"Господин министр в субботу [12 мая] посетит Китай, в понедельник [14 мая] - Москву, а во вторник [15 мая] примет участие во встрече европейских участников сделки в Брюсселе, - сказал собеседник. - В Москве Зариф планирует встретиться с Лавровым".

"Будет обсуждаться ситуация вокруг иранской ядерной сделки", - добавил он.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных в свое время США и ЕС. Трамп обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции. Одновременно он утверждал, что США готовы к заключению нового соглашения. При этом Вашингтон выдвинул Тегерану фактически невыполнимые условия.

Лидеры Великобритании, Германии и Франции Тереза Мэй, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон призвали всех участников сделки и дальше ее полностью выполнять, а президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран не откажется от СВПД и продолжит соблюдать свои обязательства.