    Глава МИД Ирана: Конкретных инициатив по прекращению войны нет

    В регионе
    15 марта, 2026
    12:45
    Глава МИД Ирана: Конкретных инициатив по прекращению войны нет

    Прекращение войны с США и Израилем зависит от предоставления Тегерану гарантий безопасности и выплаты компенсации.

    Как сообщает Report со ссылкой на ISNA, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью изданию "Аль-Араби Аль-Джадид".

    По его словам, конкретных инициатив по прекращению конфликта с США и Израилем пока нет.

    Глава МИД Ирана заявил, что его страна не наносила ударов по гражданским объектам и жилым районам. "Если наша энергетическая инфраструктура будет взята под прицел, мы нанесем удары по объектам американских компаний в регионе", - предупредил Арагчи.

    Операция США и Израиля против Ирана Аббас Арагчи завершение войны
    İran müharibənin dayandırılması üçün şərtlərini açıqlayıb
    Iranian FM: There are no concrete initiatives to end war
    Ты - Король

    13:12

    Арагчи: Новый верховный лидер Ирана в порядке и контролирует ситуацию

    В регионе
    13:02
    Фото

    При ударе ВС РФ по карете скорой помощи в Харькове погибли двое медработников

    Другие страны
    12:54

    Антонелли стал победителем Гран-при Китая "Формулы-1"

    Формула 1
    12:45

    Глава МИД Ирана: Конкретных инициатив по прекращению войны нет

    В регионе
    12:43

    СМИ: Порт Фуджейра в ОАЭ возобновил отгрузку нефти после атаки БПЛА

    Другие страны
    12:31

    Завтра в Баку будет пасмурно, в районах ожидается снег

    Экология
    12:29

    В регионах выпал снег, идут дожди - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

    Экология
    12:24

    СМИ: Раненый Моджтаба Хаменеи доставлен в Россию

    В регионе
    12:07

    Телеканалу Real TV исполняется 8 лет

    Медиа
