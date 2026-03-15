Глава МИД Ирана: Конкретных инициатив по прекращению войны нет
В регионе
- 15 марта, 2026
- 12:45
Прекращение войны с США и Израилем зависит от предоставления Тегерану гарантий безопасности и выплаты компенсации.
Как сообщает Report со ссылкой на ISNA, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью изданию "Аль-Араби Аль-Джадид".
По его словам, конкретных инициатив по прекращению конфликта с США и Израилем пока нет.
Глава МИД Ирана заявил, что его страна не наносила ударов по гражданским объектам и жилым районам. "Если наша энергетическая инфраструктура будет взята под прицел, мы нанесем удары по объектам американских компаний в регионе", - предупредил Арагчи.
