Глава МИД Ирана: Конкретных инициатив по прекращению войны нет

Прекращение войны с США и Израилем зависит от предоставления Тегерану гарантий безопасности и выплаты компенсации.

Как сообщает Report со ссылкой на ISNA, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью изданию "Аль-Араби Аль-Джадид".

По его словам, конкретных инициатив по прекращению конфликта с США и Израилем пока нет.

Глава МИД Ирана заявил, что его страна не наносила ударов по гражданским объектам и жилым районам. "Если наша энергетическая инфраструктура будет взята под прицел, мы нанесем удары по объектам американских компаний в регионе", - предупредил Арагчи.