İran müharibənin dayandırılması üçün şərtlərini açıqlayıb
Region
- 15 mart, 2026
- 12:36
ABŞ və İsraillə müharibənin dayandırılması Tehrana təhlükəsizlik zəmanətləri və təzminatın ödənilməsindən asılıdır.
"Report" ISNA-ya istinadən xəbər verir ki, bunu İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi "Əl-Ərəbi Əl-Cədid"ə müsahibəsində deyib.
Onun sözlərinə görə, ABŞ və İsrail ilə münaqişəyə son qoymaq üçün hələlik konkret təşəbbüslər yoxdur.
İranın XİN rəhbəri bildirib ki, ölkəsi heç bir mülki və yaşayış məntəqəsini hədəf almayıb. "Əgər bizim enerji infrastrukturlarımız hədəfə alınarsa, regiondakı ABŞ şirkətlərinin obyektlərinə hücum edəcəyik".
12:46
Lənkəranda yaşayış evlərini talayan şəxs saxlanılıbHadisə
12:42
"Formula 1" üzrə Çin Qran-prisinin qalibi müəyyənləşibFormula 1
12:39
Fərid Sadıxlı: "Dünya çempionatında qızıl medal qazanacağıma inanıram"Fərdi
12:36
İran müharibənin dayandırılması üçün şərtlərini açıqlayıbRegion
12:28
Bloomberg: BƏƏ-dəki Füceyra limanı fəaliyyətini bərpa edibDigər ölkələr
12:21
Sabah güclü külək əsəcək, yağış yağacaqEkologiya
12:19
Regionlara qar və yağış yağır - FAKTİKİ HAVAEkologiya
12:09
Rebekа Qrinspan: Dünya qlobal böhranın astanasındadırDigər ölkələr
12:07