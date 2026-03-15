    Region
    • 15 mart, 2026
    • 12:36
    İran müharibənin dayandırılması üçün şərtlərini açıqlayıb

    ABŞ və İsraillə müharibənin dayandırılması Tehrana təhlükəsizlik zəmanətləri və təzminatın ödənilməsindən asılıdır.

    "Report" ISNA-ya istinadən xəbər verir ki, bunu İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi "Əl-Ərəbi Əl-Cədid"ə müsahibəsində deyib.

    Onun sözlərinə görə, ABŞ və İsrail ilə münaqişəyə son qoymaq üçün hələlik konkret təşəbbüslər yoxdur.

    İranın XİN rəhbəri bildirib ki, ölkəsi heç bir mülki və yaşayış məntəqəsini hədəf almayıb. "Əgər bizim enerji infrastrukturlarımız hədəfə alınarsa, regiondakı ABŞ şirkətlərinin obyektlərinə hücum edəcəyik".

    Abbas Əraqçi İran PUA hücumu Körfəz ölkələri ABŞ ilə İsrailin hava zərbələri
    Глава МИД Ирана: Конкретных инициатив по прекращению войны нет

