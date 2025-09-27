Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти

    Глава МИД Ирана: Инспекторы МАГАТЭ находятся в Иране

    В регионе
    • 27 сентября, 2025
    • 01:08
    Глава МИД Ирана: Инспекторы МАГАТЭ находятся в Иране

    Глава МИД Ирана Аббас Арагчи в ходе выступления после голосования в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции Китая и РФ о продлении резолюции 2231, отменяющей антииранские санкции, подчеркнул, что инспекторы МАГАТЭ в этот момент находятся в Иране и проводят проверки.

    Как передает Report, об этом он заявил отвечая на заявления представителя Франции о недостаточном уровне сотрудничества Ирана и МАГАТЭ.

    "Напротив, инспекторы МАГАТЭ в данный момент находятся в Иране и проводят необходимые проверки", - указал он.

    Иран МАГАТЭ Аббас Арагчи

    Последние новости

    01:08

    Глава МИД Ирана: Инспекторы МАГАТЭ находятся в Иране

    В регионе
    00:39

    Китай призвал США положительно ответить на предложение Ирана по СВПД

    Другие страны
    00:05
    Фото
    Видео

    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 27 Сентября - Днем памяти

    Внутренняя политика
    00:02
    Фото

    Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 27 Сентября - Днем памяти

    Внутренняя политика
    00:00

    В Азербайджане отмечают День памяти

    Внутренняя политика
    23:48

    Генсек Совета Европы: Встреча с президентом Ильхамом Алиевым прошла очень успешно – ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    23:28

    Премьер Пакистана: Трамп предотвратил войну в Азии

    Другие страны
    23:13

    WP: Пит Хегсет созывает встречу с сотнями генералов для разговора о "боевом духе"

    Другие страны
    22:51

    Береговая охрана США изъяла кокаин на сотни миллионов долларов

    Другие страны
    Лента новостей